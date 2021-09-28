190 شركة في معرض (عمّرها 2021) غداً الأربعاء

بمشاركة 190 شركة مختصة بالإنشاءات تنطلق يوم غد الأربعاء فعاليات معرض إعادة إعمار سورية بدورته السادسة (عمّرها 2021) التي تستمر حتى الـ 3 من شهر تشرين الأول القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق.



وأشار مدير عام مؤسسة الباشق للتجارة والمعارض المنظمة للمعرض تامر ياغي إلى ارتفاع مؤشر عدد الشركات المحلية المشاركة في المعرض ولا سيما الإنشائية والعمرانية منها التي لم توقف عجلة إنتاجها طيلة سنوات الحرب الإرهابية على بلدنا ومشاركتها في إعادة تأهيل وبناء العديد من المنشآت العامة والخاصة التي تم تدميرها وتخريبها وسرقتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.



ولفت ياغي إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة لرسم ملامح عملية إعادة الإعمار التي انطلقت في سورية ولا سيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري إلى جانب المساهمة في فتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والخارجية وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة ما بعد الحرب.



ويستقبل المعرض زواره ابتداء من يوم الأربعاء من الساعة 4.30 ظهراً وحتى الـ 11.00 ليلاً.