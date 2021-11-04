164 شركة إيرانية تشارك في معرض تستضيفه دمشق الشهر المقبل

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المعارض الدولية الإيرانية حسن زماني أن 164 شركة إيرانية حتى الآن أعلنت استعدادها للمشاركة في المعرض الخاص الثاني للجمهورية الإيرانية في دمشق الشهر المقبل.

وأشار زماني، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4590 متراً مربعاً، لافتاً إلى أنه سيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات، إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.



وأوضح زماني أن 70 % من المشاركين في المعرض هم من القطاع الخاص، معرباً عن أمله بأن تتوصل الشركات الإيرانية خلاله إلى توقيع عقود وتفاهمات مهمة في مجال التجارة، بما يسهم إيجابا في التنمية في سوريا.



يشار إلى أن المعرض الحصري الثاني للجمهورية الإيرانية في دمشق يقام في الفترة من الـ 29 من تشرين الثاني إلى الـ 3 من كانون الأول المقبل.