15 ألف دفعة واحدة.. الذهب يعود للانخفاض

انخفض سعر غرام الذهب في الأسواق السورية، مفتتحاً أسبوعه على انخفاض كبير بعد أيام متتالية من الارتفاعات الكبيرة.



وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” أن: “سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل السبت سعرا وقدره 215000 ليرة سورية”.



وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الخميس بمقدار 15 ألف ليرة سورية دفعة واحدة، حيث سجل حتى مساء الخميس 230 ألف ليرة سورية.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، 214500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 184286 ليرة سورية ليوم السبت .



ويشهد سوق الذهب في سوريا منذ بداية شباط ارتفاعات متتالية تتخللها بعض الانخفاضات، في حالة من عدم الاستقرار تضرب سوق المعدن الثمين.



يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة سبق وأكدت أن “سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ازداد سعر الذهب والعكس صحيح”.