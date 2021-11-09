“قسد” تسرق محطة قطارات مع كامل معدّاتها في دير الزور

أقدم مسلحو “قسد” على سرقة سور ومعدات محطة قطارات الطابية في محافظة دير الزور ونقلها إلى جهة مجهولة.



وذكرت وزارة النقل في بيان لها أن السرقات التي تم رصدها شملت أجزاء من السكك الحديدية والمعدات وقطع الإصلاح والصيانة وسرقة سور المحطة البيتوني (بلاطات مسبقة الصنع) على امتداد 3500 متر.



وأكدت الوزارة أن “عملية السرقة الممنهجة لميليشيا “قسد” تضاف لسلسلة السرقات التي تمت مؤخّراً بريف دير الزور في محطات قطارات بير جويف والجزيرة والسكة الحديدية الممتدة في منطقة الصبحة والتي تُقدّر كلفتها بمئات مليارات الليرات”.



وتم إحداث محطة الطابية عام 2003 وتقع على الخط الحديدي دير الزور – البوكمال وتبعد عن محطة دير الزور نحو 21 كم ومنها تنطلق تفريعة سككية إلى معمل الغاز (كونيكو) الذي تحتله القوات الأمريكية.



وتعتبر المحطة نقطة ربط على خط حديد دير الزور – البوكمال الذي يربط شبكة سكك حديد سوريا مع شبكة سكك حديد العراق.

أثر