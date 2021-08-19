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“جيش الاحتلال الإسرائيلي “يوزع منشورات تحذيرية في القنيطرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن “الجيش الإسرائيلي” وزع الليلة الماضية منشورات تحذيرية من “حزب الله” اللبناني بمنطقة القنيطرة السورية”.

وأشارت “كان” إلى أنه وفقا لمصادر من المعارضة السورية، فقد “وزعت المناشير بعد دوي انفجارات سمع في محافظة القنيطرة”، التي أشارت إليها قناة “الإخبارية السورية” بورود أنباء عن “عدوان إسرائيلي”.

ونقلت “كام”عن المصادر إن “الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع “حزب الله”، وبشكل مباشر مع أحد كبار قياداته وهو الحاج جواد هاشم، والذي ينشط في سوريا وورد اسمه في منشورات سابقة”.

كما تم إرفاق المنشور بصورة لمركبة تابعة لـ”حزب الله” في الموقع العسكري الذي جرى استهدافه أمس، بحسب التقارير.

 



المصدر: “I24”