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“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور

نفذ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي اختطف على إثرها عددا من المدنيين.

ونقلت “سانا” أن طائرات لـ “التحالف الدولي” نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي وقامت بمداهمة عدد من المنازل في البلدة واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من “قسد” انتشروا في محيط البلدة تزامنا مع مداهمات التحالف الأمريكي.


يشار إلى أن قوات التحالف الأمريكي نفذت الأحد الماضي إنزالاً جوياً في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة .


كذلك نفذت منذ أسبوع عملية إنزال مماثلة عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطاف مدني واقتياده إلى جهة مجهولة بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.