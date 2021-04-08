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يوتيوب كيدز يطلق نسخته العربية بهدف تعزيز الرقابة الأبوية

يوتيوب كيدز يطلق نسخته العربية بهدف تعزيز الرقابة الأبوية

أعلنت شركة يوتيوب إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان إن «يوتيوب كيدز» يساعد كل أسرة على الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها مع توفير مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية للحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة، مشيرة إلى أن التطبيق يشمل محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة.

ويوتيوب كيدز هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعاً للأطفال دون سن الثالثة عشرة ويوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية سهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها ويعد «وقت الشاشة» أبرز أدوات هذا التطبيق حيث يتيح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم لمشاهدة الفيديوهات.