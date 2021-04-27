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"وول ستريت": زوارق حربية إيرانية طوقت سفينتين حربيتين أمريكيتين في الخليج مطلع أبريل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني حاصرت سفينتين للبحرية الأمريكية في الخليج مطلع الشهر الحالي.

أكد مسؤولون في البحرية الأمريكية أن "ثلاثة زوارق هجومية سريعة وسفينة واحدة Harth 55، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدما، احتشدت حول سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج".

وأضافوا أن "السفينة الأكبر عبرت مرارا وتكرارا أمام أقواس السفينتين الأمريكيتين "مونوموي" و"رانجل"، على بعد 64 مترا".

وأشاروا إلى أن "هذا دفع "رانجل" إلى القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحادث وقع في 2 أبريل الحالي، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني".

 



المصدر: "وول ستريت جورنال"