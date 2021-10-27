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وفد أردني يتفقد مطار معيتيقة لتحديد إمكانية تسيير خط جوي مباشر مع ليبيا

تفقد وفد من الطيران المدني الأردني وشركة الملكية الأردنية للطيران مطار معيتيقة الليبي للاطلاع على إجراءات تشغيل المطار، ومدى امتثالها للمتطلبات المتعارف عليها دوليا.

ويسعى الوفد من خلال هذه الزيارة لتحديد إمكانية تسيير خط جوي مباشر بين ليبيا والأردن عبر شركة الملكية الأردنية للطيران، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمصلحة الطيران المدني الليبية.

يذكر أن مصر أعادت خطوط الطيران مع العاصمة الليبية طرابلس بعد سنوات من التوقف بسب أحداث فبراير 2011 والتي أدت لحدوث فوضى أمنية وتضرر قطاع الطيران بشكل كبير بسبب تلك الأحداث.