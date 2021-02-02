وفاة كاتب سلسلة "سمبسون" الشهيرة

توفي كاتب سلسلة "سمبسون" الكرتونية الشهيرة في الولايات المتحدة "مارك ويلمور" يوم السبت، عن 57 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وجرى الإعلان عن وفاة الكاتب الشهير الأحد31/1/2020، من قبل شقيقه لاري ويلمور، وهو كوميدي معروف ومقدم البرنامج التلفزيوني "ذا نايتلي شو".



ورحل مارك ويلمور عن الحياة من جراء إصابته بوباء كورونا، لكنه كان يعاني أيضاً من اضطرابات صحية أخرى طيلة سنوات.



ونعى لاري ويلمور شقيقه بكلمات مؤثرة، فغرد على "تويتر"، "شقيقي كان ألطف وأظرف وأمرح من عرفت"، ثم أضاف "أحبك شقيقي الصغير".



وتكللت مسيرة الكاتب بأعمال شهيرة مثل سلسلة "ليفين كولر" وتواصل النجاح في 2002 حين انضم إلى فريق كتابة سلسلة "سمبسون"، حيث كتب الراحل 12 حلقة من السلسلة، التي جرى عرضها بين عامي 2002 و2015.



واستطاعت سلسلة "سمبسون" أن تحقق شهرة واسعة، بفضل الموضوعات التي تطرقت إليها، وقيل إن بعض المشاهد توقعت كثيراً من الأحداث المهمة التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين.