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وفاة عميد أطباء سوريا عن عمر ناهز الـ100 عام

وفاة عميد أطباء سوريا عن عمر ناهز الـ100 عام

توفي عميد الأطباء في سوريا الدكتور جوزيف السيوفي عن عمر ناهز المئة عام قضاها في خدمة المرضى وتقديم علاجات طبية لكثير من الأشخاص في أعمار مختلفة.
ونشرت صفحات طبية سورية أن الدكتور السيوفي يلقب بعميد الأطباء في سوريا وكان طبيب معطاء ودود محب للعلم والمعرفة.

وذكرت أن الدكتور سيوفي تعلم بعمر الثمانين كيفية الدخول إلى شبكة الانترنت ليبقى على اطلاع على كل جديد في مجال الطب ولم تقف التكنولوجيا الحديثة ولا اللغات الأجنبية عائقاً أمام حبه للتعلم.

ونشرت الصفحات صورة أخيرة لعميد أطباء سوريا من مشفى الفرنسي بدمشق، مبينة أنه عمل في عيادته لمدة 56 عاماً وكان يعالج 50 بالمئة من مرضاه مجاناً، كما كان يقدم للجمعيات الخيرية معالجة مرضاها مجاناً.

والدكتور جوزيف السيوفي هو ابن الأديب والمؤرخ الدمشقي حبيب السيوفي الذي توفي في دمشق عام 1968 عن عمر يناهز 97 عاماً بعد أن فقد بصره.