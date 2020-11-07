وفاة طفلة بصعقة كهربائية في الحسكة

أكد الطبيب الشرعي في الحسكة محمد سعيد شلاش وفاة طالبة في الصف السابع من سكان حي المشيرفة المحلجة بمدينة الحسكة، دانا عمار هويدي 14 عاماً.



شلاش بين أن الوفاة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية عند إمساكها بعامود حديدي لنقل التيار الكهربائي على الرصيف أثناء هطل الأمطار، بعد خروجها بوقت قصير من مدرسة الشهيد أدوار ايوس بحي مساكن المحطة بمدينة الحسكة.



وأوضح الشلاش أنه تم الكشف على جثمان الفتاة في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة، التي تعرضت لصعقة كهربائية قاتلة بسبب وجود مياه الأمطار ادت لوفاتها على الفور.



الوطن