وزير المالية: سنشهد انفتاحاً اقتصادياً بعد استئناف العمل في معبر نصيب جابر

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الفترة القادمة هي فترة انفتاح اقتصادي على سورية بعد استئناف العمل في معبر نصيب-جابر الحدودي من قبل الجانبين السوري والأردني.



وشدد الدكتور ياغي خلال جولة ميدانية على المعبر اليوم على ضرورة أن تكون المعابر الحدودية مجهزة بكل المستلزمات الخاصة بعملية التجارة الخارجية إن كان تصديراً أو استيراداً أو استقبال المسافرين ذهاباً أو إياباً.



وقال ياغي: قمنا بجولة ميدانية لنرى مدى جهوزية المعبر للأيام القادمة من استقبال الناس كمباني الهجرة والجوازات والأمانة العامة للجمارك والمستلزمات الخاصة بالتخليص الجمركي ومستلزمات العمل اللوجستية من كهرباء ومياه ومستلزمات أخرى مشيراً إلى أن الوزارة سترفع تقريرها بعد الجولة للبدء بورشة عمل خاصة لإعادة الألق لمعبر نصيب.



وأعيد أمس استئناف العمل في معبر نصيب-جابر الحدودي مع الأردن لاستقبال حركة المسافرين والبضائع بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.