وزير الخارجية الإيراني: بعض الدول تعيق تسوية الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن هناك بعض الدول تعيق عملية التسوية السياسية في سوريا.



ونقلت وسائل إعلام عن ظريف قوله إن “الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص”.



وشدد ظريف خلال استقباله غير بيدرسن، المبعوث الأممي للتسوية السورية على “ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة وغير العادلة على الشعب والحكومة في سوريا، وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا”.



وقالت الخارجية الإيرانية إن “بيدرسن أطلع ظريف على آخر تطورات لجنة دراسة الدستور السوري والجهود التي يبذلها لعقد الاجتماع المقبل”.



وكان بيدرسن أعلن مؤخراَ أنه “لا يستبعد عقد الاجتماع القادم للجنة الدستورية السورية في تشرين الثاني في حال اتفقت الأطراف”.



يشار إلى أن الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة الدستورية اختتمت أعمالها في 29 آب الماضي، في جنيف بعد جلسات نقاش عدة استمرت ثلاثة أيام متتالية.