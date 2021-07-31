وزير التربية :الاتصالات لن تقطع بعد الثامنة والنصف صباحا

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع لصاحبة الجلالة أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية التي تبدأ غدا حيث لن يتم قطع الاتصالات بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا.



وأوضح طباع أنه سيتم تخفيف القطع ليكون ما بين الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك خلال فترة إيصال الأسئلة فقط ولن يكون هناك قطع للاتصالات بعد هذه الفترة .



وأكد وزير التربية أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مخطئ وكل يثبت أنه أخطئ سواء من مدراء أو أساتذة أو حتى مراقبين سيخرج من الأسرة التربوية فالامتحان مقدس لافتا إلى أن الخطأ خلال أجواء التصحيح أو التدقيق اللاحقة أو حتى عند تقديم الاعتراضات غير مسموح أيضاً.وتمنى وزير التربية أنه في حال حدوث أي إشكال إبلاغ الوزارة بشكل فوري وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن بعضها يحدث بلبلة لدى الطلاب مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي طالب كما كانت خلال الدورة الأولى و " نعمل على الاستجابة للجميع" .



وختم الدكتور دارم بالقول .. " أتمنى أيضاُ أن يكون هناك فرصة للطلاب بالتقدم للدورة الثانية ممن لم تسمح لهم الظروف بالتقدم في الدورة الأولى وخصوصاً في المناطق الساخنة .. وأتمنى التوفيق لجميع الطلاب" .



صاحبة الجلالة