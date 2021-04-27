وزارة المالية تحجز احتياطياً على أموال رجل الأعمال أيمن جابر

حجزت وزارة المالية احتياطياً على أموال رجل الأعمال أيمن جابر، بحسب قرارها رقم 324/ج ع.



وقضى القرار بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من المخالفين وأموال زوجاتهم إن وجدت، من ضمنهم “الجابر”.



وشمل القرار بحسب موقع “الاقتصادي”، كلاً من “الشركة العالمية لتوزيع المعادن ميتال اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6/ 2020”.



وأوضح القرار أن “القضية رقم 6 تضمنت مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 ملايين ل.س، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20,000 + 89,273,478 ل.س”.



وكانت أصدرت “مديرية الجمارك العامة” في 23 كانون الأول 2019، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، بسبب ما أسمته مخالفات جمركية والاستيراد تهريباً.



الجدير بالذكر أن أيمن الجابر يرأس مجلس الحديد والصلب في سوريا ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات إضافة إلى مساهمته في شركة شام القابضة، وهو عضو في الاتحاد العربى للحديد والصلب وله العديد من الاستثمارات الأخرى.





