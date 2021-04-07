وزارة التربية تصدر ملحق التنقلات العامة للعام الدراسي 2020-2021

أصدرت وزارة التربية بلاغاً وزارياً تضمن ملحق التنقلات العامة للعام الدراسي 2020-2021 للعاملين بوظائف تعليمية وعددهم الكلي 95 عاملاً ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في البلاغ الوزاري الناظم لعملية التنقلات، والتي شملت:المتزوجات وزوجات العسكريين والعسكريين والحالات الإنسانية والمعينين بوظيفة معلم صف بالتزام



على أن يتم تحديد مركز عملهم لدى المديريات المنقولين إليها مباشرةً ريثما يتم إصدار قرارات نقلهم وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية .