وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"

تقوم وحدات الجيش بتمشيط مناطق في درعا وريفها، وسط انتشارها الكثيف لتعزيز الحالة الأمنية بالمنطقة وإخلائها من السلاح، وتنفيذا لاتفاق "درعا البلد" في إجراء تسوية للمطلوبين.



وبحسب موقع "مراسلون" قال قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل: "استكمالا لتعزيز الحالة الأمنية في درعا البلد وإخلائها من السلاح غير الشرعي، وتنفيذاً لاتفاق درعا البلد في إجراء تسوية للمطلوبين، وانتشار عدة نقاط أمنية وعسكرية ضمن أحياء البلد، تقوم وحدات من الجيش بتمشيط مزارع النخلة والشياح وتفتيشها بحثا عن بقايا العبوات الناسفة لضمان تأمين وصول العناصر الذين سيتم تمركزهم في النقاط ضمن البلد، وتعزيزا لاستقرار الأمن والأمان لأهالي البلد ومحيطها".





ووصلت أرتال عسكرية للجيش والقوى الأمنية خلال اليومين الماضيين، مع عشرات المدرعات والدبابات، إلى محافظة درعا، وتمركزت بعدة مواقع لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق"المصالحة" في درعا البلد.