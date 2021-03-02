شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق
قسد تغلق مدينة الشدادي
الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق
الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية
هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟
أمريكا تنقل المزيد من مسلحي “داعش” من قاعدتها في الشدادي إلى دير الزور
مروحية عسكرية روسية تنفّذ هبوطاً اضطرارياً في ريف الحسكة
الموت في مخيم الهول تحت أنظار "قسد"
“النصرة” تشن حملة أمنية وتعتقل مسلحي “حراس الدين” في إدلب
إدارة بايدن تُدشّن اعتداءاتها في سوريا: أولى محاولات استعادة «الردع»
ميليشيا قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الرقة الغربي
المسألة الكردية والصيغة السورية

واشنطن تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع الرياض

أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع السعودية، مستبعدة خيار القطيعة، وستركز على سلوك المملكة في المستقبل، وذلك في ضوء نتائج تقرير الاستخبارات بشأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين شددت واشنطن على أنها تعمل على إنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية، وحث الرياض على حل قوة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي.

وشدد المتحدث على أن بلاده تسعى لضمان ألا تتكرر جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول تشرين الأول 2018، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعزز في تقاريرها المعلومات عن الانتهاكات ضد الحقوقيين والصحفيين.