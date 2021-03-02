واشنطن تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع الرياض

أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع السعودية، مستبعدة خيار القطيعة، وستركز على سلوك المملكة في المستقبل، وذلك في ضوء نتائج تقرير الاستخبارات بشأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين شددت واشنطن على أنها تعمل على إنهاء الحرب في اليمن.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية، وحث الرياض على حل قوة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي.



وشدد المتحدث على أن بلاده تسعى لضمان ألا تتكرر جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول تشرين الأول 2018، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعزز في تقاريرها المعلومات عن الانتهاكات ضد الحقوقيين والصحفيين.