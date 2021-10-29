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هونغ كونغ تضبط سلعا فاخرة يقيمة 154 مليون دولار متجهة إلى الصين

أعلنت جمارك هونغ كونغ عن ضبط سلع فاخرة تبلغ قيمتها 154 مليون دولار، كانت متوجهة إلى البر الرئيسي للصين على بارجة نهرية، في أحدث عملية تستهدف التهريب عبر الحدود.

ومن بين السلع التي تم ضبطها ساعات فاخرة وحقائب اليد ومستحضرات التجميل وزعانف من أسماك بحرية مهددة بالانقراض، كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما على صلة بالقضية.

وقال مسؤولون إن البضائع بلغت قيمتها نحو 154 مليون دولار أمريكي، وهي أكبر مصادرة حتى الآن من قبل موظفي الجمارك في مدينة هونغ كونغ.

وجرت العملية في 14 أكتوبر عندما اكتشفت الجمارك ما قالت إنه "سفينة مشبوهة زعمت أنها تنقل كريات بلاستيكية"، وبدلا من ذلك، اكتشف ضباط الجمارك عددا كبيرا من السلع الفاخرة".

وقال محقق الجمارك، تشنغ تاي هي، إن "الاحتفال بالعام الصيني الجديد يبعد ثلاثة أشهر فقط..  لذا فإن البر الرئيسي لديه طلب أكبر على هذه الأطعمة باهظة الثمن".

 



المصدر: "أ ف ب"