هبوط كبير في أسعار «النفط»

انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 61.11 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها.



يشار إلى أن تراجع الأسعار تعتبر بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26% لأعلى مستوى في 13 شهر.