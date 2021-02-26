برلماني روسي: القصف الأمريكي لسوريا عديم الشرعية
وحدات الجيش تعثر على أسلحة وذخائر لفلول إرهابيي داعش
هجوم أمريكي استهدف عدة مناطق في شرق سوريا
مصدر عسكري: الجيش يكثف عملياته في البادية السورية
الدفاع الروسية تطالب تركيا بتأمين خروج المدنيين من إدلب بعد هجوم للنصرة
الاحتلال الأمريكي ينقل أسلحة عبر حواماته إلى قاعدته في الشدادي بريف الحسكة
مزيد من التعزيزات الروسية.. سفينتا شحن روسيتان تتجهان إلى طرطوس خلال أربعة أيام
“قسد” تعتقل المزيد من المعلمين في الحسكة وتمنع الفلاحين من سقاية محاصيل القمح في دير الزور
الشرطة العسكرية الروسية تستطلع ريف دير الزور الغربي لاختيار مكان قاعدتها العسكرية الجديدة
مقاتلات تدمر مقراً استراتيجياً لتنظيم “القاعدة” بجبل الزاوية في ريف إدلب
مصدر ميداني يوضح حقيقة انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من عين عيسى
إيران ترد على الاتهامات الموجهة لها حول الهجوم الصاروخي في أربيل
من زعيم ميليشيا إلى مليونير ثم مُبعَد.. “أحمد العودة” خارج معادلة درعا
بعد افتتاح ممر إنساني في سراقب.. “النصرة” تمنع مدنيي إدلب من الخروج وتتوعدهم بالاعتقال
إضراب مفتوح للمعلمين شرق الفرات.. العنصرية في الرواتب من أهم الأسباب

هبوط كبير في أسعار «النفط»

انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 61.11 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها.

يشار إلى أن تراجع الأسعار تعتبر بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26% لأعلى مستوى في 13 شهر.