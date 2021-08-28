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نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما بدمشق اليوم

اصدرت حماية المستهلك بدمشق أسعار الفروج والبيض والشاورما ليوم السبت  2021/8/28


الفروج:


فروج حي 6000

فروج مذبوح ومنظف بدون رأس : 8300

فروج بطريقة الصعق : 8400

دبوس : 8400

كستا : 9200

وردة : 8800

جوانح: 5800

سودة:8500

قوانص:1700

شرحات بدون عظم : 14000
البيض:

صحن بيض عدد 30 بيضة وزن 1801 غ  كبير الحجم :  8000

صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1651 _ 1800 غ : 7500

صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1501_ 1650 غ:7000

صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1231_ 1500 غ :6500

صحن بيض عدد 30 بيضة وزن أقل من 1230 غ :6000
الفروج :

فروج مشوي: 19800
فروج بروستد وبطاطا مقلية : 20200

فروج  مسحب بالفرن: 21000

نصف فروج مشوي مع فنجان ثوم و رغيف خبز : 10400

نصف فروج بروستد مع بطاطا بصحن كرتون : 10600

الشاورما:

شاورما دجاج بصحن قصدير ورغيف خبز وسرفيس :  29000

سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 80 غ : 3000
سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 40 غ : 1800

وخصصت حماية المستهلك أرقام  للشكاوى :  119- 9486 للهاتف 

الارضي او الجوال 0943099175 او واتس اب 0943099110