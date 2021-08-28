نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما بدمشق اليوم
اصدرت حماية المستهلك بدمشق أسعار الفروج والبيض والشاورما ليوم السبت 2021/8/28
الفروج:
فروج حي 6000
فروج مذبوح ومنظف بدون رأس : 8300
فروج بطريقة الصعق : 8400
دبوس : 8400
كستا : 9200
وردة : 8800
جوانح: 5800
سودة:8500
قوانص:1700
شرحات بدون عظم : 14000
البيض:
صحن بيض عدد 30 بيضة وزن 1801 غ كبير الحجم : 8000
صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1651 _ 1800 غ : 7500
صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1501_ 1650 غ:7000
صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1231_ 1500 غ :6500
صحن بيض عدد 30 بيضة وزن أقل من 1230 غ :6000
الفروج :
فروج مشوي: 19800
فروج بروستد وبطاطا مقلية : 20200
فروج مسحب بالفرن: 21000
نصف فروج مشوي مع فنجان ثوم و رغيف خبز : 10400
نصف فروج بروستد مع بطاطا بصحن كرتون : 10600
الشاورما:
شاورما دجاج بصحن قصدير ورغيف خبز وسرفيس : 29000
سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 80 غ : 3000
سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 40 غ : 1800
وخصصت حماية المستهلك أرقام للشكاوى : 119- 9486 للهاتف
الارضي او الجوال 0943099175 او واتس اب 0943099110