نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما بدمشق اليوم

اصدرت حماية المستهلك بدمشق أسعار الفروج والبيض والشاورما ليوم السبت 2021/8/28



الفروج:



فروج حي 6000



فروج مذبوح ومنظف بدون رأس : 8300



فروج بطريقة الصعق : 8400



دبوس : 8400



كستا : 9200



وردة : 8800



جوانح: 5800



سودة:8500



قوانص:1700



شرحات بدون عظم : 14000

البيض:



صحن بيض عدد 30 بيضة وزن 1801 غ كبير الحجم : 8000



صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1651 _ 1800 غ : 7500



صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1501_ 1650 غ:7000



صحن بيض عدد 30 بيضة وزن1231_ 1500 غ :6500



صحن بيض عدد 30 بيضة وزن أقل من 1230 غ :6000

الفروج :



فروج مشوي: 19800

فروج بروستد وبطاطا مقلية : 20200



فروج مسحب بالفرن: 21000



نصف فروج مشوي مع فنجان ثوم و رغيف خبز : 10400



نصف فروج بروستد مع بطاطا بصحن كرتون : 10600



الشاورما:



شاورما دجاج بصحن قصدير ورغيف خبز وسرفيس : 29000



سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 80 غ : 3000

سندويشة شاورما دجاج مع مخلل بخبز سياحي و مشروح وزن 40 غ : 1800



وخصصت حماية المستهلك أرقام للشكاوى : 119- 9486 للهاتف



الارضي او الجوال 0943099175 او واتس اب 0943099110