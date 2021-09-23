نسبة تنفيذ عدد من أبراج (باسيليا سيتي) تجاوزت 24 بالمئة

تتابع وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تنفيذ أبراج السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي” وذلك عبر عدد من شركاتها الانشائية.



وقال زير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن نسبة التنفيذ في الأبراج الستة التي تنفذها الوزارة حالياً من السكن البديل تجاوزت الـ 24 بالمئة فيما تمت المباشرة بالعمل مؤخراً بخمسة أبراج أخرى بالتزامن مع الإعلان عن خمسة أبراج أيضاً للتعاقد عليها من قبل الشركات.



وبين الوزير عبد اللطيف أن إجمالي عدد أبراج السكن البديل يبلغ 48 برجاً بمدة إنجاز عقدية ثلاث سنوات لكل برج حيث يتم التقدم بالعمل والإنجاز بكل برج حسب جاهزية الموقع والأضابير وإخلاء المواقع من الإشغالات.



ويتم تسجيل اكتتاب مستحقي السكن البديل وفق الوزير عبد اللطيف بعد استلام القوائم الأسمية من محافظة دمشق وتبليغ المستحقين وتنظيم اكتتابات نظامية وجداول وبناء عليه تم تسليم الدفعة الأولى وإعطاء المستحقين دفاتر اشتراك ليتم دفع الأقساط الشهرية عن طريق المصرف لافتاً إلى أن مؤسسة الإسكان تقوم بتنظيم عملية الاكتتاب واستلام الأقساط والإعلان عن الأضابير إلى جانب عملها في متابعة التنفيذ والإشراف على العمل.



وفي سياق آخر كشف وزير الأشغال العامة والإسكان جهوزية عدد من الشقق في عدة محافظات سيتم الإعلان لتخصيصها خلال الأيام القادمة وهي من نوع السكن “العمالي والشبابي والادخار”.