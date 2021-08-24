نحو 13 ألف طالب وطالبة استفادوا من القروض الطلابية

أكد المدير العام للهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي مازن أسعد أن نحو 13 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات استفادوا من القروض الطلابية الشخصية والشهرية لعام 2021 بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة سورية.



وقال أسعد في لقاء , إن 15307 طلاب تقدموا بطلبات إلى الهيئة وفروعها في المحافظات للاستفادة من القروض الطلابية خلال الفترة ما بين 28-3 و 25-4-2021 وتم قبول طلباتهم جميعا واستنكف عدد منهم لأسباب خاصة بهم مبيناً أنه تم توزيع ومنح القروض للطلاب خلال الفترة ما بين 19-4 و 19-7-2021 ويجري حالياً استقبال الطلاب لتسديد الأقساط المترتبة عليهم وموضحاً أن هذه القروض لا تخضع لأي فائدة أو رسوم أو اقتطاعات.



من جهته أوضح رئيس فرع دمشق للهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي ياسين عبد الحميد , أن 800 طالب وطالبة استفادوا من القرض الشخصي ونحو 460 طالباً وطالبة استفادوا من القرض الشهري منوهاً بإقبال الطلاب الكبير على الهيئة من أجل الاستفادة من القروض التي لها دور في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم في ظل الأوضاع الحالية ودعمهم لمتابعة تحصيلهم العلمي.



ويمنح القرض الشهري البالغ 40 ألفاً كراتب للطالب طيلة سنوات دراسته باستثناء أشهر الصيف من كل عام ويتوقف عند رسوب الطالب في سنته ليكمل عند الترفع أما القرض الشخصي البالغ 300 ألف ليرة فيمنح لمرة واحدة وللطلاب من جميع السنوات الدراسية.



ويسدد الطالب القرض الشهري بعد سنتين من التخرج النظامي بذات المبلغ 40 ألف ليرة شهرياً ودون أي فوائد أما قرض الـ 300 ألف فيبدأ تسديده بعد شهر من الاستفادة على أقساط لمدة 30 شهرا أي بمعدل 10 آلاف كل شهر ودون فوائد أيضاً