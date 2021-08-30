ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا

ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين

نفذت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات في قرية الكسار وبلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في قرية الكسار بالريف الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل أفادت المصادر بأن مجموعات أخرى من ميليشيا (قسد) قامت بتطويق بلدة جديد عكيدات وداهمت منازل المواطنين واستولت على أحد الأبنية فيها رداً على مقتل قياديين اثنين من الميليشيا بكمين استهدف رتلاً مشتركاً مع قوات الاحتلال الأمريكي في البلدة يوم أمس.

وكان ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) قتلوا أمس بكمين نفذته الفصائل الشعبية لدورية مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا في محيط معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي.