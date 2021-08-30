ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين

نفذت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات في قرية الكسار وبلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في قرية الكسار بالريف الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وفي سياق متصل أفادت المصادر بأن مجموعات أخرى من ميليشيا (قسد) قامت بتطويق بلدة جديد عكيدات وداهمت منازل المواطنين واستولت على أحد الأبنية فيها رداً على مقتل قياديين اثنين من الميليشيا بكمين استهدف رتلاً مشتركاً مع قوات الاحتلال الأمريكي في البلدة يوم أمس.



وكان ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) قتلوا أمس بكمين نفذته الفصائل الشعبية لدورية مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا في محيط معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي.