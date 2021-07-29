ميقاتي: نسعى لتشكيل الحكومة اللبنانية بأقصى سرعة

عبّر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة قائلاً "إن شاء الله في حكومة قريباً"، وذلك في تصريح له بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.



وأشار ميقاتي إلى أنّه أعطى عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية، وأنّه لمس قبولاً منه، وأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، مؤكداً أنّه "يسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة".



من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ "الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلّف درس موضوع تشكيل الحكومة، وقدّم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة، وسيستكمل البحث بعد ظهر غد".



وكان الرّئيس اللبناني ميشال عون كلّف، الإثنين الماضي، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة.



ودعا ميقاتي، عقب تكليفه، إلى تعاون الجميع والابتعاد عن المناكفات، وقال: "لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية"، بينما حاز أغلبية أصوات النواب (72 صوتاً) في إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.



وخلال عام، فشلت محاولتان لتأليف مجلس للوزراء وسط دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.



ويأتي تكليف ميقاتي في إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، بعد أن حالت الخلافات السياسية الحادة دونَ إتمامه المهمة.



وفي حال نجح ميقاتي في مهمته، ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.