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موسكو تكشف عن موقفها بشأن إمداد السلطات الأفغانية الجديدة بالسلاح

قال السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف إن موسكو لا تنوي تزويد السلطات الأفغانية الجديدة بالسلاح.

وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة:

"لا، ليس هناك شك في ذلك".

وفي وقت سابق، قال الجانب الروسي إن موسكو قد ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة، أن روسيا تساعد بنشاط في تسهيل عقد حوار بين جميع المجموعات العرقية في أفغانستان.

وقال لافروف خلال ماراثون "المعرفة الجديدة": "لا مفر من أن تتضمن اتفاقية تسوية سياسية حلاً وسطًا بين البشتون، والتي تمثلهم حركة طالبان، ويجب أيضًا مشاركة البشتون الآخرين، والطاجيك والأوزبك والهزارة، أي كل المجموعات العرقية الرئيسية في أفغانستان. روسيا تسهم بنشاط في تسهيل انعقاد هذا الحوار".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، استيلاء الحركة على عدد من المناطق في إقليم بنجشير، إضافة إلى أربع نقاط تفتيش.

وقال مجاهد لوكالة "سبوتنيك" إن ما لا يقل عن 31 من مقاتلي المقاومة، بينهم ثلاثة قادة، قتلوا خلال هجوم الحركة على المحافظة، كما أشار إلى تدمير دبابتين، واستولت طالبان على عدد من الأسلحة والذخائر.