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منديل يحتوي دموع ميسي يعرض بـ 1000.000 دولار!!

تداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بعرض محرمة ميسي، التي مسح بها دموعه وأنفه ووجهه في المؤتمر الصحفي الأخير عند إعلان رحيله عن المنتخب الكتالوني، للبيع بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وعرضت المحرمة التي تحمل دموع ميسي التي انهالت من وجهه عند مغادرته نادي برشلونة للبيع بالمزاد العلني على منصة "Mercado Libre" اليوم الجمعة 13 آب.

وبحسب موقع "aw-journal" الذي نشر خبرا عن عرض محرمة دموع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم الحائز على الكرة الذهبية 6 مرات، للبيع بنحو مليون دولار.

المنصة التي عرضت المحرمة للبيع هي عبارة عن شركة أرجنتينية يقع مقرها في بوينس آيرس، تأسست في الولايات المتحدة وتدير أسواقا عبر الإنترنت مخصصة للتجارة الإلكترونية والمزادات عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر، أن هذه الأنباء المتداولة حول بيع محرمة ميسي لم يتم تأكيدها بعد بشكل رسمي من قبل اللاعب أو الأندية التي يعمل معها حتى اللحظة.

ودع ميسي باكياً النادي الذي لعب معه منذ 21 عاما، مضطرا غير راغب، وغادر مع أطفاله الثلاثة برشلونة بحزن كبير.