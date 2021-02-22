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مناقشة رفع سقف القرض السكني إلى 50 مليون ل.س

أكد مدير في “المصرف العقاري السوري” أنه سيتم عرض تعديل ورفع سقف القرض السكني على مجلس الإدارة القادم في المصرف، مرجحاً أن يتم التوافق على سقف بين 30 – 50 مليون ليرة سورية بدلاً من السقف الحالي البالغ 15 مليون ليرة.

وأوضح المصدر أن قرار رفع سقف القرض لا يزال قيد البحث والنقاش مع مجلس الإدارة، ويأتي بسبب حالة التضخم التي أفقدت القرض السكني الحالي قيمته الشرائية في السوق.

وأكد مصدر في “المصرف العقاري” مؤخراً وجود دراسة لرفع سقف القروض السكنية مع بداية 2021، بسبب حالة التضخم الحاصلة وارتفاع تكاليف البناء والترميم والإكساء وزيادة قيم العقارات.

وأصدر “العقاري” في آذار 2020 التعليمات التنفيذية لمنح القروض السكنية بعد رفع سقفها، فأصبح قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه 15 مليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة، وسقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 10 ملايين بدل 3.6 ملايين ليرة.

ويقدّم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.

وارتفعت أرباح “المصرف العقاري” خلال العام الماضي إلى 5.7 مليارات ليرة سورية، وذلك عن مجمل أعماله ونشاطاته المتعلقة بالإقراض والتمويل والتحصيلات وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية، بحسب كلام مديره مدين علي.