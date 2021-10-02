مليار ليرة من أثمان العنب سددت إلى اتحاد فلاحي السويداء

كشف مدير الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء فادي شقير أن كميات العنب العصيري المسوقة لمعمل تقطير العنب خلال الموسم الحالي وصلت إلى ٢٨٠٠ طن، موضحاً أن الكميات المستجرة حتى تاريخه كانت أقل من المتوقع.



وبين الى أنه تم تحويل أكثر من مليار ليرة حتى الآن من أثمان العنب الى اتحاد الفلاحين في المحافظة مع تحويل مبلغ ١٠٠ مليون ليرة خلال اليومين القادمين. لافتاً إلى بدء الشركة في مرحلة التصنيع



وبين شقير أن إنتاج الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ ٣٠ أيلول الماضي وصل إلى ٥٥٠ متر مكعب من مادة العرق (الريان)حيث وصلت قيمة المبيعات التقديرية لذات الفترة مليارين و300 مليون ليرة.

الوطن أون لاين