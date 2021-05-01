مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار استمر أكثر من 12 ساعة في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية

لقي 5 أشخاص، بينهم شرطيان، مصرعهم في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بعد تبادل لإطلاق النار ومواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل مدنيين وشرطيين على يد مشتبه به تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يقدم على الانتحار.



وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوغا في بيان أنه أوفد رجلي شرطة صباح الأربعاء إلى منزل في المقاطعة، بعد أن لوحظ أن صاحبه لم يذهب إلى العمل ولم يقم بالرد على الهاتف.



وبعد ملاحظة رجلي الشرطة وجود سيارات عديدة، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات نارية.



وأضاف البيان أن المعتدي الذي "قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل"، ليتضح في وقت لاحق أن المدنيين هما والدة المتهم وزوجها.



وواصل المهاجم إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 13 ساعة للسيطرة على الوضع.





المصدر: وكالات