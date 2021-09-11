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مقتل وجرح جنود أتراك بانفجار في إدلب

تحدث ناشطون وشبكات محلية معارضة عن مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة آخرين بانفجار على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب بالقرب من قرية الفوعة اليوم، السبت 11 من أيلول.

وقال “المرصد- 80″، المتخصص برصد التحركات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب خمسة آخرون من الجيش التركي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر على جانب طريق إدلب- بنش، خلال مرور رتل للجيش التركي.

وأكدت مصادر محلية وقوع انفجار في المنطقة إلا أن حجم الخسائر لم يعرف بعد.

بينما لم يعلن الجيش التركي و”هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في المنطقة، عن عدد الخسائر، لكن حسابات “تلجرام” مقربة منها تحدثت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وتعرضت العربات المدرعة التابعة للجيش التركي لهجمات بعبوات ناسفة أو قذائف “آر بي جي” في ريف إدلب، كما جرت هجمات على نقاط الجيش، وجميعها من قبل مجهولين، أو تتبناها مجموعات مجهولة عبر حسابات “تلجرام”.


كما استهدفت عبوات ناسفة الجيش التركي في ريف حلب المسيطر عليه من قبل ميليشيا “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

 

 


وكالات