مقتل متظاهر في مدينة الناصرية العراقية

قتل شاب بالرصاص خلال احتجاجات على تردي الخدمات العامة في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق، حسبما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.



وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة.



وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.



وقال المصدر الطبي في الناصرية لوكالة فرانس برس إن "متظاهراً دون العشرين من العمر قتل بالرصاص"، مضيفاً أن أربعة متظاهرين آخرين و12 من قوات الامن أصيبوا بجروح.



وأعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارم في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.