مقترح قديم جديد يتضمن توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات سيارات جديدة في سورية

أكد مصدر مطلع، العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات، حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، ومن المقرر وصوله إلى سورية خلال 40 يوماً.



وأوضح المصدر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل.وكشف المصدر (مفضلاً عدم ذكر اسمه) لموقع “الاقتصادي” عن اعتماد نموذج جديد من اللوحات، بحيث تتكون من 7 أرقام، ودون أن يُكتب عليها اسم المحافظة، لذا كان هناك حاجة لمعمل مختلف عن الموجود حالياً في سورية، ورأى أنه من المبكر حالياً تحديد كلفة استبدال لوحة المركبة.



ويعد مشروع استبدال لوحات السيارات مقترح قديم، وأتمت وزارة النقل دراسته في 2013 إلا أنه لم يطبق حتى اليوم، ومن الأسباب الموجبة لتطبيقه كما أعلنتها الوزارة، ازدحام اللوحة الحالية بالأرقام، وظهور حالات تتطابق فيها الأرقام بين المحافظات المختلفة.



وكان مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، قد نفى الإعلان عن موعد محدد لانطلاق مشروع تبديل لوحات السيارات من قبل الوزارة.



وأكد أن المباشرة بتوزيع اللوحات على معمل “خط الحديد الحجازي” المسؤول عن التوريد والتصنيع متوقفة، أما الوزارة فتقوم بعدها بوضع خطة زمنية لطريقة توزيع اللوحات على المواطنين .



و جاء هذا المشروع، كما يقول أسعد نتيجة وجود تكرار كبير باللوحات وفق النموذج المعتمد حالياً، ومن أجل حصر أعداد السيارات بشكل كامل والتأكد من بيانات كل المركبات.



واشار الى أن الشكل الجديد للوحات سيكون أوضح من النموذج الحالي، حيث تم تخفيف الكتابات عليه وستكون الأرقام بخط أكبر بشكل لا يمكن التلاعب فيها، أما الرموز الموجودة على اللوحة فستكون رقم السيارة والنوع الاساسي لها (سياحية- باص- ميكروباص) دون ذكر اسم أي محافظة عليها.