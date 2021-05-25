مقارنة بين الجيش المصري والجيش الإثيوبي

تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها لديه قدرات عسكرية متواضعة، وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم وفي مقدمتها الجيش المصري، الذي يحتل المرتبة الأولى أفريقياً والمرتبة رقم 13 عالمياً، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالمياً.



ويبلغ عدد قوات الجيش المصري مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط، 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.



وتتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفعاً ذاتي الحركة، و2200 مدفعاً ميدانياً و1235 راجمة صواريخ.



ويمتلك الجيش المصري أسطولاً بحرياً مكوناً من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.



ويبلغ عدد قوات الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.



وتضم القوات الجوية الإثيوبية 92 طائرة حربية، بينها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب، إضافة إلى 33 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية.



وتمتلك القوات البرية الإثيوبية 365 دبابة و114 مركبة قتال مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و650 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 183 راجمة صواريخ.



ولا تمتلك إثيوبيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها شواطئ بحرية.