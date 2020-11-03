معاون وزير التجارة الداخلية :أزمة الخبز إلى انحسار خلال الأيام القليلة القادمة !

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن حالات الازدحام التي تشهدها الأفران للحصول على مادة الخبز سوف تنحسر خلال الأيام القليلة القادمة من خلال تشغيل كافة الأفران التموينية في المحافظات ، و أن الوزارة تعمل على معالجة الازدحام على منافذ بيع الخبز من خلال زيادة مخصصات الأفران .



وأشار شعيب إلى أنه تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتشديد الرقابة على الأفران التموينية العامة والخاصة ولاسيما بما يتعلق بموضوع النقص بالوزن ، وسوء النوعية ، وتهريب الدقيق ، إضافة إلى اتخاذ أقصى العقوبات حسب القانون 14 لعام 2015 ، والإحالة موجوداً لأي مخالف بدون توقف عمل المخبز ، وتأمين حاجة المنطقة من مادة الخبز



وذكر معاون وزير التجارة الداخلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين مادة الخبز التمويني للمواطنين بجودة جيدة وبالوزن المحدد من قبلها ، علماً أن جهاز حماية المستهلك حالياً مستنفر من أجل الرقابة على الأفران منعاً لحدوث التجاوزات ، مضيفاً أن الوزارة تهيب المواطنين للمشاركة بالرقابة على الأفران ، وإعلامها عن أي مخالفة مهما كانت باعتبار أنّ المواطن شريك أساسي بالرقابة مع جهاز حماية المستهلك في ضبط كافة المخالفات التي تتعلق بموضوع مادة الخبز.