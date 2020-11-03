ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور

معاون وزير التجارة الداخلية :أزمة الخبز إلى انحسار خلال الأيام القليلة القادمة !

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن حالات الازدحام التي تشهدها الأفران للحصول على مادة الخبز سوف تنحسر خلال الأيام القليلة القادمة من خلال تشغيل كافة الأفران التموينية في المحافظات ، و أن الوزارة تعمل على معالجة الازدحام على منافذ بيع الخبز من خلال زيادة مخصصات الأفران .

وأشار شعيب إلى أنه تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتشديد الرقابة على الأفران التموينية العامة والخاصة ولاسيما بما يتعلق بموضوع النقص بالوزن ، وسوء النوعية ، وتهريب الدقيق ، إضافة إلى اتخاذ أقصى العقوبات حسب القانون 14 لعام 2015 ، والإحالة موجوداً لأي مخالف بدون توقف عمل المخبز ، وتأمين حاجة المنطقة من مادة الخبز

وذكر معاون وزير التجارة الداخلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين مادة الخبز التمويني للمواطنين بجودة جيدة وبالوزن المحدد من قبلها ، علماً أن جهاز حماية المستهلك حالياً مستنفر من أجل الرقابة على الأفران منعاً لحدوث التجاوزات ، مضيفاً أن الوزارة تهيب المواطنين للمشاركة بالرقابة على الأفران ، وإعلامها عن أي مخالفة مهما كانت باعتبار أنّ المواطن شريك أساسي بالرقابة مع جهاز حماية المستهلك في ضبط كافة المخالفات التي تتعلق بموضوع مادة الخبز.