مصادر: العسكريون والسياسيون في السودان يقتربون من التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة

قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن العسكريين والسياسيين في السودان يقتربون من التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لعكس الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.



وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "المفاوضات بين زعيم الانقلاب عبد الفتاح البرهان وجماعات متمردة سابقة ورئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك استمرت يوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من إحراز تقدم، فإن الاختلافات الرئيسية لا تزال قائمة والنتيجة غير مضمونة".



وقال عماد عدوي، رئيس الأركان السابق للجيش السوداني، بعد إطلاعه على المحادثات من قبل كبار قادة الجيش: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى نتيجة في القريب العاجل".



وبحسب المصادر، فإن أحد الاقتراحات التي يتم مناقشتها هي منح الحمدوك صلاحيات أكبر ولكن مع حكومة جديدة تحظى بقبول من الجيش".



المصدر: "بلومبيرغ"