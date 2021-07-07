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مشروع جريح الوطن يدعم 98 طالباً جامعياً

أعلن مشروع جريح الوطن عن تقديمه الدعم التعليمي لـ 98 جريحاً من جرحى العجز الكلي لاستكمال تحصيلهم العلمي في معظم الكليات والجامعات السورية بالمراحل الأولى والعليا.

ويتوزع الجرحى وفق بيان للمشروع نشره في صفحته على فيسبوك على أنظمة التعليم الحكومية (العام والمفتوح والافتراضي) وفي إحدى الجامعات الخاصة التي تقدم منحاً تعليمية لجرحى الوطن وتحتضنهم في إكمال تحصيلهم العلمي.

ووفق البيان فإن المشروع يتابع شؤون الجرحى الدراسية واحتياجاتهم ويعمل على حل المشكلات التي قد تعترضهم ويقدم لهم كل أشكال الدعم الذي يحتاجونه للوصول إلى أساتذتهم ومحاضراتهم من خلال توفير حواسيب شخصية لطلاب الجامعة الافتراضية ولاحقاً ستصبح هذه الوسيلة بيد جميع الطلاب الجرحى على اختلاف اختصاصاتهم وجامعاتهم.

ويقدم المشروع أيضاً بدل قرطاسية ومطبوعات وخدمة إنترنت ويدفع تكاليف رسوم التسجيل الدراسي وبدل المواصلات ويوفر كل المستلزمات الخاصة بطلاب الدراسات العليا ويدعم مشاريعهم.