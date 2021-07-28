مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن نحو 900 جندي أمريكي سيبقون في سوريا، لمواصلة دعم ميليشيا "قسد"، بحجة أن الأخيرة هي الشريك الأهم في الحرب ضد تنظيم داعـ.ش.



يأتي ذلك رغم خطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء المهمة القتالية للقوت الأمريكية في العراق، ومع تواصل الانسحاب من أفغانستان، المزمع إنهاؤه في أيلول المقبل.



أما في سوريا، وبحسب مسؤول كبير في إدارة بايدن، رفض الكشف عن هويته، فإن واشنطن لا تنوي إحداث أي تغييرات، حالياً، على الوجود العسكري الأمريكي هناك.



وبحسب "بوليتيكو" التي نقلت عن مسؤول دفاعي، فإن هذا الموقف لا يعكس في المقابل تورطاً كبيراً للقوات الأمريكية بالعمليات القتالية في سوريا.



وفي الواقع، بحسب المسؤول "لم يرافق أي جندي أمريكي القوات المحلية في دوريات قتالية لأكثر من عام في العراق أو سوريا".



وأشار تقرير الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لإطلاق نار في الأسابيع الأخيرة، إذ تعرضت في حقل العمر النفطي لهجوم بطائرة دون طيار في 7 تموز، وبصواريخ في 28 حزيران.



وكانت تلك الحوادث بحسب التقرير، جزءاً من سلسلة هجمات شنتها مجموعات مدعومة من إيران ضد الأمريكيين في كل من العراق وسوريا، التي كثفت جهودها لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة في الأشهر الأخيرة.