مزاعم إسرائيلية عن وحدة سرية تنشط في الجولان السوري؟

“قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن وحدة إيرانية سرية هي من وضعت حقل العبوات الناسفة في الجولان السوري “المحتل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه في موقع تويتر.



وزعم أدرعي إن الجيش الإسرائيلي كشف أن الوحدة الإيرانية “المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان (المحتل)، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني”.



وأضاف: “وحدة 840 في سوريا – وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية عسكرية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة”.



وزعم أدرعي إلى أن “الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس (آب) الماضي”.



وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر “ضرب سلاح الجو فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري”.



وتابع نتنياهو: “هذه هي السياسة الواضحة التي أقودها منذ سنوات. لن نسمح بتموضع عسكري إيراني ضدنا في سوريا ولن نسمح باي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية”.



وأضاف: “من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا”.



وأمس الأول (الثلاثاء)، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على حقل للعبوات الناسفة بالقرب من الحدود مع سوريا.



وأضاف في بيان له: “نُحمل دمشق مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيها وسيواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا، الذي يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي”.





وكالات