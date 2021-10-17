مديرة المخابرات الأميركية ستبحث مع كوريا الجنوبية واليابان قضية كوريا الشمالية

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مصدر حكومي، قوله إنّه "من المتوقع أن يجتمع رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان خلال اليومين المقبلين، في جلسات مغلقة لبحث قضية كوريا الشمالية".



وأضافت "يونهاب" أنّ إفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية الأميركية ستجتمع مع نظيريها الكوري الجنوبي بارك جاي وونوالياباني هيرواكي تاكيزاوا في أول اجتماع من نوعه بين الثلاثة منذ أيار/مايو الماضي.



وطبقاً لتقرير نشرته الوكالة نفسها، فإنّه "من المتوقع أن يركز المسؤولون الثلاثة على قضايا تتعلق بكوريا الشمالية".



وقبل يومين، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنّ الولايات المتحدة هي "السبب الجذري" للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، مضيفاً أنّ "بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية للدفاع عن النفس فقط، في مواجهة السياسات العدائية للولايات المتحدة والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة".



ومطلع الشهر الجاري، ذكرت كوريا الشمالية أنّه ستتمُ استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية، كما "ستستعاد جميع الخطوط الساخنة" بين البلدين، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الباردة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، في وقت سابق.