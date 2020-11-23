مدير محروقات دمشق يوضح حقيقة توقف عمليات توزيع مازوت التدفئة في المحافظة

نفى مدير فرع محروقات في دمشق إبراهيم أسعد توقف عمليات توزيع مادة مازوت التدفئة في المحافظة، مبيناً أن حاجة المدينة من المادة يقارب 75 مليون لتر حسب المؤشرات المتوافرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه تجري عمليات التوزيع وفق كميات التوريد التي تصل للمحافظة.



وصرّح أسعد بأن التوزيع يتم وفق أولوية تسجيل كل مواطن على طلب مازوت التدفئة، مع الأخذ بالحسبان أفضلية العائلات التي لم تتمكن من استجرار كامل مخصصاتها في العام الماضي الذي تم خلاله توزيع 85 مليون لتر للتدفئة.



وعن مدى توافر المازوت الخاص لوسائل النقل، أكد أسعد أن جميع مخصصات وسائل النقل من المازوت متوافرة في مواعيدها ولا يوجد أي انقطاع في أي من المحطات المخصصة للتوزيع لوسائل النقل سواء السرافيس أو باصات النقل الداخلي، إضافةً إلى الشاحنات وغيرها من وسائل النقل التي تعمل على المازوت، مشيراً إلى أنه خصصت كمية 400 ألف لتر من المازوت لوسائل النقل في دمشق وبالسعر المدعوم 180 ليرة سورية، ولا يوجد أي تغيير على سعر المازوت بالنسبة للتدفئة أو المخابز أو النقل.



كما لفت إلى أنه يتم شهرياً توزيع 600 ألف لتر على أفران دمشق، وهي كافية وفق الخطة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعمل هذه المخابز، مشيراً إلى أن جميع طلبات القطاع الخدمي من فنادق ومطاعم ومشافٍ ومكاتب وغيرها متوافرة ويتم تزويد تلك الجهات بها ودون أي تأخير.



وفي منتصف الشهر الحالي، أوصى مجلس محافظة دمشق بتجزئة مخصصات المواطن من مادة المازوت على دفعات، وبيّن مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد خلال جلسة المحافظة أن كمية مخصصات المازوت لمدينة دمشق هي أقل من احتياجاتها، نظراً للظروف الاقتصادية والحصار المفروض.