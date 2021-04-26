مدير الدفاع المدني : أسراب الجراد الصحراوية خرجت من دمشق

أكّد مدير الدفاع المدني بدمشق العميد الركن أحمد عباس أنّ “أسراب الجراد التي دخلت دمشق ظهر الأحد، خرجت باتجاهات مختلفة وهي من النوع الصحراوي ذو اللون الأصفر”.





وأوضح العميد عباس انّه “وبالتنسيق بين محافظة دمشق ومديرية الزراعة ومديرية الدفاع المدني، قامت المديرية بالتدخل بعناصرها والآليات التي توجد لديها، لمعالجة المناطق التي وصلت إليها أسراب الجراد”.





وأكّد مدير الدفاع المدني أنه تم “رش المبيدات الحشرية في منطقة ساحة العباسيين وساحة القصور وحديقة الباسل مقابل مبنى المحروقات، وحديقة العدوي وصولاً إلى ساحة حديقة الجلاء ومن ثم الأمويين وساحة عدنان المالكي مروراً على حديقة تشرين وصولاً إلى طريق الهامة”.





وبين العميد عباس أنه “نتيجة للجهود المشتركة بين كل الجهات وتشكيل لجنة التدخل السريع، تمت السيطرة على الوضع وابعاد كل أسراب الجراد إلى خارج العاصمة دمشق، فاتجهت الأسراب باتجاه الشمال والشمال الغربي، والجنوب والجنوب الغربي”.





وأشار العميد عباس إلى أنه “تم اتخاذ إجراءات وقائية وهي رش المناطق التي من المحتمل أن يصل إليها الجراد في الأيام القادمة أيضاً”.





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