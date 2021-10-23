ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
ماذا تفعل الفرقاطة الفرنسية “أكونيت” قبالة السواحل السورية؟
الكزبري: نعمل على كل ما يمكن لإنجاح الجولة
أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية
بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في بلدة بصر الحرير بريف درعا
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا
تصريح لافت من السعودية حول الجولان السوري
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!
حرب مسيّرات في الشمال: تكتيك جديد لإنهاك «قسد»
قصف صاروخي على قاعدة التنف

مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة: هذه أسباب ارتفاع أسعار البطاطا

أكد مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر، أن أسباب انخفاض إنتاج البطاطا وارتفاع أسعارها هو انحباس الأمطار في أشهر الشتاء واضطرار الفلاحين للجوء للري بأنواع غير معتادة ما أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة لكميات إضافية من المحروقات.

وقال حيدر  إن تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من مرتين إلى ثلاث مرات متتالية حسب المنطقة وعدم قدرة نباتات البطاطا على التعويض نتيجة ضعف الخدمة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، كانت أيضاً من أسباب ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواق".

وأضاف: "إن الفلاحين استخدموا أصناف محلية ضعيفة الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار البذار المستورد الأمر الذي انعكس على حجم الإنتاج".

وأوضح حيدر، أن التجار أعربوا عن تخوفهم وعزوفهم عن تخزين المحصول بالبرادات نتيجة عدم استقرار الكهرباء من جهة وعدم انتظام توفر الوقود من جهة أخرى، وكل تلك الاسباب مجتمعة أدت إلى انخفاض الإنتاج.

وأكد مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة أنه اعتباراً من منتصف الشهر القادم(15 تشرين الثاني) يبدأ إنتاج العروة الخريفية لمحصول البطاطا والذي سينعكس إيجاباً على الكميات والأسعار.