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مدير التعليم الخاص بدمشق: المدارس الحكومية لدينا “بتمزع العقل”

قالت د. ريتا فضول مدير التعليم الخاص في دمشق إن الوزارة عدلت أقساط المدارس الخاصة وفق 3 شرائح حيث يقسم القسط لجزء تعليمي وهو المحدد بالقرار والجزء الآخر هو الخدمات التي لا تتدخل الوزارة بتسعيرها.


وبينت د. فضول في تصريحها عبر أنه طالما قامت المدرسة الخاصة بإعلان أسعار الخدمات من (مواصلات ومراجع ولباس وقرطاسية وغيرها) للأهالي في بهو المدرسة وأعلمت الوزارة بهذه الأسعار في بداية العام فلا مخالفة عليها.وأشارت فضول إلى أن المواطن بإمكانه أن يشتكي في حال عدم الإعلان عن الأسعار وهو غير مجبر على تسجيل أولاده في المدارس الخاصة ونوهت أن المدارس الحكومية لدينا “بتمزع العقل” وكل مدرسة حكومية أفضل من كل المدارس الخاصة.

حيث سبق وأصدرت وزيرة التربية بياناً، شددت فيه على “ضرورة التقيد بتقاضي الأقساط المدرسية المعتمدة عن الطلبة دفعة واحدة أو3 دفعات أو شهرياً على أن يتم تسديدها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى التقيد بإعلان الأقساط بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية) وإعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل”، لافتة إلى أن حجب هذه المعلومات يعتبر “مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة”.

 

المدينة إف إم