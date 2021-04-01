محكمة لبنانية تقاضي سوريين نقلوا معلومات لـ “إسرائيل”

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، أحكاماً بحق مواطنين سوريين، ومواطن لبناني بسبب تواصلهم مع ضباط “إسرائيليين”، وفقاً للإعلام اللبناني.



وأفادت وسائل إعلام، بأن “المحكمة العسكرية الدائمة، أصدرت حكمها في حق السوريين، مصطفى بدري أحمد، وبدري مصطفى أحمد، بجرم إقدامهما بتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في الجيش “الإسرائيلي” وتزويدهم معلومات عن عناصر تابعين لحزب الله ومراكز له”.



وأشارت إلى أن الحكم بحق السوريين قضى بـ”إنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات في حق الأول، وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس الثاني ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية”.



وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً في حق حسان داوود جابر، قضى بـ”إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، ومصادرة أجهزة الكترونية بحوزته، وذلك لإقدامه على التواصل مع “إسرائيل” والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية”.



وشملت التهم “تحريض أشخاص على التعامل مع “إسرائيل”، ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية”.