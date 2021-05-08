محكمة ألمانية تقضي بإعادة لاجئ سوري بعد ترحيله

قضت محكمة في مدينة ميونخ الألمانية بأنه يجب السماح بعودة لاجئ سوري إلى ألمانيا، بعد أن تم ترحيله بالفعل إلى اليونان.



ويلزم الحكم السلطات الألمانية بالبدء فوراً في إجراءات إعادة اللاجئ السوري من اليونان، بحسب وكالة “DW” الألمانية.



وتم ترحيل اللاجئ السوري في آب الماضي، بعد أن وجدت الشرطة الألمانية أنه لا يملك وثائق ثبوتية على ظهر قطار كان متجها من بلدة كيفرسفيلدن على الحدود مع النمسا إلى ميونخ.



وقضت المحكمة بأنه “كان يتعين تطبيق اتفاقية دبلن بشأن الهجرة، ولهذا فإن ترحيل اللاجئ كان غير قانوني”.



ورحب نشطاء حقوقيون بالحكم ورأوا فيه انتقاداً لسياسات الهجرة التقييدية التي وضعها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.



يذكر أنه انخفضت عمليات الترحيل من ألمانيا في عام 2020 بأكثر من النصف مقارنة بعام 2019، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.



يذكر أنه وبحسب البيانات الرسمية الألمانية فقد تم تسجيل عشرة آلاف و800 عملية ترحيل في 2020، أما في 2019 فتم ترحيل 22 ألفا و97 شخصا.