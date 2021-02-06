محافظة ريف دمشق: نحتاج 10 أشهر للانتهاء من توزيع المازوت إذا سرنا بذات الوتيرة

بين مصدر في محافظة ريف دمشق أنه بلغ عدد البطاقات التي تم توزيع مازوت التدفئة عليها 175 ألف بطاقة، من أصل 653 ألف بطاقة صادرة عن ريف دمشق أي بنسبة أقل من الثلث، مشيراً إلى أنه في حال استمر التوزيع بهذا البطء سيتم خلال عشرة أشهر الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مخصصات المازوت.



وأكد المصدر أنه يصل إلى ريف دمشق يومياً حوالي 36 طلب مازوت، يوزع منها بحدود 20 إلى 22 طلب للتدفئة، أي بحدود 500 إلى 600 ألف ليتر يومياً وما تبقى لباقي القطاعات، منوّهاً إلى أن عملية التوزيع مستمرة لتحصل كافة الأسر على مستحقاتها.



يشار إلى أن نسبة توزيع مادة المازوت في العام الماضي كانت بين 60 إلى 70%، حيث استلم قسم من العائلات دفعتين وقسم دفعة واحدة.





وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26 بالمئة إلى 35 بالمئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها، مع التأكيد على استمرار توزيع المادة حتى نهاية الشهر السادس، ليتم في الشهر السابع بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يراعي احتياجات كل محافظة.





اثر برس