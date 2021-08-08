محافظة دمشق تصدر قراراً يتضمن تحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:

محافظة دمشق تصدر قراراً يتضمن تحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:
- الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
- محال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بمافيها أيام العطل.
- المطاعم بكافة تصنيفاتها و (الحانات - الملاهي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً
- محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً
- المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً
- محطات الوقود تفتح 24 ساعة
- صالات الأفراح تغلق الساعة 12 ليلاً
- المعامل والورش الصناعية وأسواق ( الخضار واللحوم والبزورية الموجودة ضمن سوق الهال في الزبلطاني ) كما هو معمول بها سابقاً- الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً
- محلات الحلاقة ( النسائية والرجالية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد ( الاثنين )
- مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً
- الأكشاك من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاًيطبق هذا القرار اعتباراً من صباح يوم الاثنين 9/8/2021 ويطبق على جميع الإشغالات في المحلات والأكشاك و المطاعم المرخصة أصولاً إن وجدت
يكلف قسم شرطة محافظة دمشق للقيام بجولات يومية وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وفق القرارات الناظمة.