محافظة دمشق تصدر قراراً يتضمن تحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:

- الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

- محال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بمافيها أيام العطل.

- المطاعم بكافة تصنيفاتها و (الحانات - الملاهي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً

- محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً

- المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً

- محطات الوقود تفتح 24 ساعة

- صالات الأفراح تغلق الساعة 12 ليلاً

- المعامل والورش الصناعية وأسواق ( الخضار واللحوم والبزورية الموجودة ضمن سوق الهال في الزبلطاني ) كما هو معمول بها سابقاً- الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً

- محلات الحلاقة ( النسائية والرجالية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد ( الاثنين )

- مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً

- الأكشاك من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاًيطبق هذا القرار اعتباراً من صباح يوم الاثنين 9/8/2021 ويطبق على جميع الإشغالات في المحلات والأكشاك و المطاعم المرخصة أصولاً إن وجدت

يكلف قسم شرطة محافظة دمشق للقيام بجولات يومية وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وفق القرارات الناظمة.