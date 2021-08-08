محافظة دمشق تصدر قراراً يتضمن تحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:

- الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.



- محال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بمافيها أيام العطل.



- المطاعم بكافة تصنيفاتها و (الحانات - الملاهي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً



- محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً



- المولات و كافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً



- محطات الوقود تفتح 24 ساعة



- صالات الأفراح تغلق الساعة 12 ليلاً



- المعامل والورش الصناعية وأسواق ( الخضار واللحوم والبزورية الموجودة ضمن سوق الهال في الزبلطاني ) كما هو معمول بها سابقاً- الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً



- محلات الحلاقة ( النسائية والرجالية ) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد ( الاثنين )



- مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً



- الأكشاك من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاًيطبق هذا القرار اعتباراً من صباح يوم الاثنين 9/8/2021 ويطبق على جميع الإشغالات في المحلات والأكشاك و المطاعم المرخصة أصولاً إن وجدت



يكلف قسم شرطة محافظة دمشق للقيام بجولات يومية وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وفق القرارات الناظمة.