محافظة دمشق تستثمر 383 موقفا جديدا

أعلنت محافظة دمشق عن تجهيز 383 موقف جديد لإدخالها بالخدمة ، اعتباراً من صباح الثلاثاء القادم



وتأتي خطوة المحافظة استكمالاً لخدمة المواقف المأجورة للسيارات التي أطلقتها في عدد من شوارع المدينة



وبينت المحافظة أن المواقف الجديدة في الشوارع التالية :(شارع الفردوس_ شارع المتنبي_ شارع البرازيل_ شارع الأرجنتين _ شارع ميسلون _ خلف فندق الشام_ شارع عمر المختار في الجسر الأبيض_ ساحة عرنوس_ امتداد شارع جمال عبد الناصر في الطلياني)



وأوضحت المحافظة أن تعرفة وقوف السيارة للساعة الواحدة هي 500 ليرة سورية.