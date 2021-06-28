عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات
ما سبب الفشل في كبح نشاط تنظيم “الدولة”في البادية السورية؟
وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة
أصوات انفجارات في اللاذقية والسبب؟
جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل
صباغ يؤكد أن الإصرار على عدم الانصات لصوت الشعب السوري جلب الإرهاب والفوضى
مؤتمر صحفي سوري روسي لإعادة المهجرين
السيادة على الجولان تعود مجددا للواجهة في واشنطن.. سورية أم إسرائيلية؟!
استشهاد مدني وإصابة طفليه بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة
شهداء بانفجار لغم في مدينة سلمية
سوريا بين بوتين وإردوغان: تأكيدٌ على مكافحة «التشكيلات الإرهابية المتبقّية»
تحديد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية

محافظة دمشق تستثمر 383 موقفا جديدا

أعلنت محافظة دمشق عن تجهيز 383 موقف جديد لإدخالها بالخدمة ، اعتباراً من صباح  الثلاثاء القادم  

وتأتي خطوة المحافظة استكمالاً لخدمة المواقف المأجورة للسيارات التي أطلقتها في عدد من شوارع المدينة

وبينت المحافظة أن المواقف الجديدة في الشوارع التالية :(شارع الفردوس_ شارع المتنبي_ شارع البرازيل_ شارع الأرجنتين _ شارع ميسلون _ خلف فندق الشام_ شارع عمر المختار في الجسر الأبيض_ ساحة عرنوس_ امتداد شارع جمال عبد الناصر في الطلياني)

وأوضحت المحافظة أن تعرفة وقوف السيارة للساعة الواحدة هي 500 ليرة سورية.