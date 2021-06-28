محافظة دمشق تستثمر 383 موقفا جديدا
أعلنت محافظة دمشق عن تجهيز 383 موقف جديد لإدخالها بالخدمة ، اعتباراً من صباح الثلاثاء القادم
وتأتي خطوة المحافظة استكمالاً لخدمة المواقف المأجورة للسيارات التي أطلقتها في عدد من شوارع المدينة
وبينت المحافظة أن المواقف الجديدة في الشوارع التالية :(شارع الفردوس_ شارع المتنبي_ شارع البرازيل_ شارع الأرجنتين _ شارع ميسلون _ خلف فندق الشام_ شارع عمر المختار في الجسر الأبيض_ ساحة عرنوس_ امتداد شارع جمال عبد الناصر في الطلياني)
وأوضحت المحافظة أن تعرفة وقوف السيارة للساعة الواحدة هي 500 ليرة سورية.